Milan, grana Ibrahimovic: in allenamento lo svedese ha avvertito dolore al polpaccio. Tra dieci giorni nuovi controlli

Il suo rientro con il Sassuolo sembrava essere ormai ad un passo. Invece Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic che, a questo punto, potrebbe tornare in campo solo nell’anno nuovo.

Il Milan ha infatti fatto sapere che alla fine dell’ allenamento odierno l’attaccante svedese ha avvertito dolore al polpaccio sinistro. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Difficilissimo dunque possa tornare a disposizione per l’ultima sfida dell’anno contro la Lazio, in programma il 23 dicembre. Nuova tegola dunque per Stefano Pioli, che dovrà ancora fare a meno del suo numero 11.