Milan, Ibrahimovic: “Giocherò fin quando sarò in forma”

Arrivano le parole di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ha parlato della sua carriera e del suo ottimo periodo di forma a 39 anni

Zlatan Ibrahimovic è sempre più al centro del progetto del Milan, nonostante abbia raggiunto i 39 anni. L’attaccante svedese ha rilasciato un’intervista al sito dell’UEFA, parlando delle sue motivazioni, dei suoi successi e del segreto della sua longevità. Di seguito, le sue parole: “Ho la stessa passione di sempre nonostante le mie vittorie. Dopo i 30 anni invece che una parabola discendente e ritirarmi, ho iniziato a migliorare. Gli atleti americani spendono milioni per tenersi in forma raggiunta una certa età. Io spendo zero, è una questione di mentalità. E la mentalità non ha prezzo“.

Giocare fino a 39 anni – “Oggi mi stanco prima rispetto a qualche anno fa, è normale. Per recuperare ci metto due-tre giorni, quindi dormo molto. Voglio essere considerato come tutti gli altri, così posso spingermi a fare di più e migliorare. Il giorno in cui non sarò più al top, non giocherò più. Non voglio avere vantaggi solo perché ho 39 anni”.

Sul paragone con Buffon – “Per lui è più facile giocare fino a 50 anni. Deve solo stare in piedi e bloccare il pallone, probabilmente potrà anche giocare quando non sarà più in forma. Ma io gli darei filo da torcere, anche se devo duellare coi difensori e correre”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic

Sui rigori con Messi nel Dream Team, Ibrahimovic ha affermato: “I rigori li tirerei io, visto che sono il capitano. Ne tirerei tre consecutivamente e poi gliene lascerei uno a lui“. L’attaccante si è poi soffermato sull’amicizia con Maxwell: “Lui ha la Champions League nella sua bacheca a differenza mia. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e vissuto una grande carriera. Nel mondo del calcio è il mio migliore amico e ha molta pazienza nel sopportarmi. E’ un ragazzo fantastico”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la verità sul rinnovo di Calabria. Ultime CM.IT

Sul paragone con Benjamin Button, Ibrahimovic ha dichiarato: “Io sono la prova vivente, Benjamin è solo una storia inventata. Io sto creando un film reale con la mia vita, mentre lui è solo un film inventato per il cinema“. Lo svedese si è poi soffermato su King Kong e il Leone: “A braccio di ferro con King Kong vincerei io, al 100%. Il leone? E’ più facile domare lui che Zlatan. Zlatan è un animale diverso”.