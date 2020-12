Kai Rooney giocherà nell’Academy del Manchester United: lo annuncia il padre

Di padre in figlio. Wayne Rooney festeggia il primo contratto da professionista del figlio Kai, che a 11 anni è entrato nel settore giovanile del Manchester United. Il padre, ora giocatore e tecnico ad interim del Derby County, ha legato la propria storia calcistica alla maglia dei Red Devils, indossata dal 2004 al 2017, prima del ritorno all’Everton. “Continua a lavorare sodo, figlio mio” scrive l’attaccante inglese nel suo post su Twitter.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020