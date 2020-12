Valentin Antov ha attirato su di sé gli occhi di parecchi club, italiani e inglesi: tra questi c’è la Roma, che lo ha notato in Europa League

La Roma è sempre molto attenta a come emergono i giovani del calcio europeo. Il percorso in Europa League dà la possibilità di notare nuovi calciatori, che spesso giocano in campionati minori rispetto alla Serie A. E’ il caso, per esempio, di Valentin Antov, difensore centrale del CSKA Sofia che ha sfidato proprio i giallorossi ai giorni di Europa League. Antov è un classe ’00 e su di lui ci sono diversi club, tra cui l’Arsenal.

Roma, osservatori a Sofia per Antov

Secondo quanto riferito da ‘TemaSport.com’, oltre alla Roma, anche il Watford si è interessato al bulgaro. Il dt del CSKA Sofia è Pardew, che potrebbe favorire i rapporti con i club inglesi e il direttore sportivo degli ‘Hornets’ è Cristiano Giaretta, ex Sofia. Insomma, una rete di amicizie favorirebbe il passaggio in Inghilterra di Antov. E’ molto probabile che ci siano delle offerte a gennaio, ma il club bulgaro non ha dato ancora mandato definitivo di una sua cessione. Domani dovrebbero esserci degli osservatori anche dei club italiani per il talentuoso difensore nel derby contro il Levski.