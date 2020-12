Il ds della Juventus Paratici è intenzionato a beffare il Milan per il colpo Memphis Depay a parametro zero

La Juventus vuole un attaccante in grado di alzare il livello qualitativo del reparto offensivo di Pirlo. Dybala non è ancora entrato negli schemi del suo allenatore e il suo posto è stato preso da Morata, che si sta dimostrando un ottimo partner per Ronaldo. Il club bianconero, però, come già fatto con CR7 e De Ligt, sembra intenzionato ad acquistare un ‘castigatore del passato’. Si tratta di Memphis Depay, che la Juve segue da diverso tempo.

Calciomercato, Juventus su Depay: “Interesse concreto”. Sfida a Milan e Barcellona

A tal proposito, sono arrivate anche le parole del giornalista Luca Momblano a Juventibus.com: “La Juventus valuta in maniera concreta Depay, in scadenza con il Lione“. L’attaccante olandese è da mesi seguito anche dal Barcellona, con Koeman che lo ritiene un suo pupillo, e dal Milan. Il fatto che sia in scadenza nel 2021 fa aumentare il numero delle pretendenti. Difficilmente resterà in Francia anche l’anno prossimo.