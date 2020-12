Sirigu potrebbe andar via da Torino, a gennaio occasione di calciomercato per l’Inter

La panchina contro la Roma, le parole sibilline del dirigente Vagnati, le prestazioni opache e le voci di calciomercato. Salvatore Sirigu vive un momento molto difficile e l’ipotesi di addio al Torino già a gennaio non è da escludere. Ieri, al suo posto, tra i pali c’era Milinkovic-Savic, scelta sorprendente di Giampaolo, che potrebbe dunque ave lanciato un chiaro messaggio alla società: Sirigu non è imprescindibile e, col mercato invernale sempre più vicino, si può valutarne la cessione.

Calciomercato Inter, occasione Sirigu dal Torino

Accostato già in estate a Napoli e Roma, ora il portiere classe 1987 potrebbe interssare all’Inter come valida alternativa al 36enne Handanovic, anche se per il futuro Marotta punta su profili più giovani. Altra opzione da non scartare è quella che conduce alla Fiorentina, che potrebbe giovare della sua esperienza per risalire la classifica. Sirigu, dal canto suo, è ancora nel giro della Nazionale e, in vista dei prossimi Europei, non può rischiare di vivere mesi difficili (e magari nuove panchine) al Torino.