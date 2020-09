Caciomercato Torino, Cairo annuncia il futuro di Sirigu e Izzo

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro di Sirigu e Izzo, due calciatori al centro di indiscrezioni di mercato

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto il punto sul mercato del club granata, soffermandosi in particolare sulle situazioni relative a Sirigu e Izzo, con il difensore che spera nell’Inter. Il patron della società piemontese, al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, ha risposto alle domande dei giornalisti anche in tema di campagna trasferimenti: “Izzo è un giocatore importante per noi, ha diverse corteggiatrici ma non vogliamo farlo andare via a cuor leggero”. Più certezze sul portiere: “Resta sicuramente” dice Cairo.

Il presidente dribbla poi le domande sugli acquisti e a chi gli domanda di Torreira risponde: “Abbiamo già fatto acquisto importanti, su altri nomi non mi espongo: si tratta di calciatori di altre società. C’è comunque un ventaglio di possibilità”.