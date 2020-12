The Best FIFA Awards: Lewandowski e non solo, tutti i premi della serata

Robert Lewandowski vince il premio The Best FIFA davanti a Ronaldo e Messi. Tutti i vincitori della serata

Si è tenuta questa sera, seppur non seguendo i canoni standard, la premiazione per il premio FIFA The Best, assegnato al miglior calciatore del 2020. A trionfare è stato Robert Lewandowski che in virtù dell’annata straordinaria al Bayern ha battuto la concorrenza degli alieni Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Atletico su Milik | Agente a Napoli: ultime CM.IT

È Son ad aggiudicarsi l’ambito Puskas Award, assegnato al gol più bello dell’anno mentre tra gli allenatori trionfa ancora Jurgen Klopp. Questa la top 11: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Davies (Bayern Monaco); De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool), Kimmich (Bayern Monaco); Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern Monaco), Ronaldo (Juventus).

Tutti gli altri premi:

MIGLIOR PORTIERE: Manuel Neuer (Bayern Monaco)

MIGLIOR PORTIERE DONNA: Sarah Bouhaddi (Lione)

MIGLIOR ALLENATRICE: Sarina Wiegman (Olanda)

L’11 FEMMINILE IDEALE DEL 2020: Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.

MIGLIOR GIOCATRICE: Lucy Bronze (Manchester City)

PREMIO FAIR PLAY: Mattia Agnese