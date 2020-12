Piove sul bagnato in casa Torino con l’infortunio di Ansaldi che a sua volta era subentrato al 23′ al posto di Gojak

Primo tempo da dimenticare per il Torino di Marco Giampaolo che sta giocando in 10 contro 11 già dal 14′ minuto quando Singo è stato espulso per doppia ammonizione. Lo stesso allenatore granata ha quindi provato a correre ai ripari inserendo Ansaldi per Gojak senza però sortire gli effetti sperati. Nel corso della prima frazione sono infatti arrivati i gol di Mkhitaryan e Veretout. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Roma-Torino, espulsione immediata | La panchina sbotta: “Vergogna”

Danno e beffa per il Giampaolo che proprio al tramonto del primo tempo ha dovuto rinunciare al subentrato Ansaldi per infortunio. Le condizioni del giocatore del Torino saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico mentre al suo posto è entrato Edera.