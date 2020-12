Brutte notizie per il Parma, ed anche per la Juventus proprietaria del cartellino del giovane Nicolussi Caviglia. Stagione a forte rischio per il centrocampista

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma in prestito dalla Juventus, dopo il trauma al ginocchio sinistro riportato nella sessione di allenamento dello scorso 15 dicembre si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato problemi di una certa portata. Il club bianconero ha autorizzato quello ducale a mandare il giocatore sotto i ferri per l’operazione.

Juventus, brutto infortunio per Nicolussi Caviglia: il comunicato UFFICIALE

La stessa società ducale tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha reso note le condizioni del ragazzo: “Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito l’ortopedico a cui sottoporre il calciatore per la stabilizzazione chirurgica. Sono iniziate, intanto, le terapie del caso”.

Infortunio quindi gravissimo per Nicolussi Caviglia: stagione probabilmente finita per il giovane di proprietà della Juventus.