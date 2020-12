Juventus-Atalanta, siparietto de Roon-Cuadrado dopo il fallo dell’olandese

Brutto intervento di de Roon su Cuadrado in Juventus-Atalanta: ne nasce un siparietto su Twitter che mette fine alle polemiche

Brutto intervento di de Roon su Cuadrado nel secondo tempo di Juventus-Atalanta. Il centrocampista olandese entra con il piede a martello ma l’arbitro Doveri lo ammonisce solamente. Una decisione che su Twitter da discutere: un tifoso della Juventus fa i complimenti a de Roon per la prestazione ma afferma che il fallo era da rosso. Il calciatore risponde al tweet dando ragione all’utente: “Sono d’accordo: ero in ritardo e sono entrato troppo duro. Spero sia chiaro che non era mia intenzione. Chiedo scusa a Cuadrado”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il colombiano accetta subito le scuse con un altro tweet: un siparietto social che mette fine alle polemiche e consente ai due calciatori di voltare pagina.

Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to @Cuadrado https://t.co/YGuWcPPuDW

— Marten de Roon (@Dirono) December 16, 2020