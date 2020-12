Nella sfida fra Juventus e Atalanta, Cristiano Ronaldo ha sbagliato il quarto rigore da quando è in bianconero: ecco gli altri errori

Il big match di Serie A delle 18.30 fra Juventus e Atalanta è terminato sul risultato di 1-1. Un pareggio che lascia i bianconeri con l’amaro in bocca: infatti al 61′ Cristiano Ronaldo ha sbagliato il calcio di rigore del possibile vantaggio. Pierluigi Gollini, però, non è il primo portiere a riuscire ad ipnotizzare il fuoriclasse portoghese da quando è arrivato a Torino. Quello sbagliato contro la ‘Dea’ è già il quarto tiro dal dischetto non andato a segno per CR7 da quando è in Italia.

Il primo a riuscire a parare un rigore a Cristiano Ronaldo è stato Stefano Sorrentino, il 21 gennaio del 2019. Il peggior momento dagli undici metri per il lusitano, però, è arrivato dopo il lockdown: in quel caso, infatti, ‘CR7’ ha sbagliato prima il rigore in Coppa Italia contro il Milan e poi contro la Sampdoria. In quelle occasioni, furono rispettivamente Donnarumma e Audero a negare la gioia del gol al numero ‘7’ della Juventus. Quest’anno invece, prima dell’errore contro l’Atalanta, il ruolino di Ronaldo dal dischetto era perfetto: sei rigori messi a segno sui sei calciati.