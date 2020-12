Calciomercato Milan, colpo Gomez: l’Atalanta fissa il prezzo!

L’Atalanta è pronta a cedere Gomez. Per lasciarlo andar via, il club bergamasco chiederebbe almeno 10 milioni di euro

All’ottavo minuto del secondo tempo di Juventus-Atalanta, Gomez ha ritrovato il campo con la maglia dei bergamaschi dopo la panchina con la Fiorentina. Il futuro dell’argentino, dopo la rottura con Gasperini, appare comunque segnato. Salvo clamorosi colpi di scena a gennaio il numero dieci ex Catania farà la valigie.

Molte squadre – soprattutto in Serie A – hanno già drizzato le orecchie, pronte a cogliere l’occasione. Inter, Milan, Roma e Napoli – stando alle ultime news – sarebbero i club interessati al pari del Psg.

Atalanta, 10 milioni di euro per Gomez

Nell’Atalanta, ad oggi, non c’è alcuna intenzione di lasciar andar via gratis Gomez. Il presidente Percassi – riporta gazzetta.it – è pronto a liberarlo ma servono almeno 10 milioni di euro. Il giornale sottolinea come dalla lista delle pretendenti bisognerebbe escludere il Napoli; l’Inter, invece, deve prima chiudere delle cessione per poter pensare di prendere Gomez.