Raiola potrebbe offrire Pogba al Barcellona: nell’affare può finire Dembele, altro obiettivo della Juventus

Paul Pogba potrebbe trovare le porte chiuse da Zidane e Pirlo. Il connazionale punterebbe infatti a rinnovare il centrocampo del Real Madrid con il baby Camavinga, mentre il mister bresciano alla Juventus si gode la rivelazione McKennie. In più, la valutazione e l’oneroso ingaggio chiesto dal centrocampista del Manchester United complicherebbero non di poco l’affare.

Calciomercato Juventus, Raiola pensa al Barcellona per Pogba

Mino Raiola, super agente di Pogba, sta cercando così un’altra soluzione per il suo gioiello. Il procuratore italo-olandese – si legge sul portale ‘Don Balon’ – potrebbe virare su Barcellona e tentare di piazzare il ‘Polpo’ nello scacchiere di Koeman. Messi, in caso di permanenza in Catalogna, aprirebbe all’arrivo di Pogba: il Barça potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dembele per avere il via libera dallo United. Già la scorsa estate l’ex Borussia Dortmund, accostato anche alla Juventus, fu vicino allo sbarco in quel di Manchester.