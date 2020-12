Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio resta in bilico. Il tecnico biancoceleste potrebbe rientrare in ottica Inter e attenzione alla possibile richiesta

L’inizio di stagione di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio è decisamente altalenante. Ottimo il percorso in Champions League, non eccellente quello in campionato, dove probabilmente società e tifosi si aspettavano qualche punto in più in classifica. Il tecnico potrebbe rientrare in orbita Inter al termine della stagione. Se davvero dovesse decollare l’opzione che conduce a Milano, in caso di addio di Conte, occhio alla possibile richiesta in entrata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte chiarisce su Sensi | Marotta studia il piano

Calciomercato Inter, Inzaghi in bilico e occhio a Milinkovic

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere il nome giusto che il tecnico vorrebbe portare con sé all’Inter. I costi dell’operazione restano altissimi: si parla di 70 milioni di euro. Potrebbe essere, però, l’elemento adatto a portare fisicità e qualità nel centrocampo nerazzurro.

Non solo Inter, però, per Inzaghi che punta anche la Juventus. L’allenatore, infatti, potrebbe essere il nome buono se dovesse saltare Andrea Pirlo. Potrebbe arrivare in coppia con Igli Tare, che sostituirebbe Fabio Paratici in dirigenza. I rapporti tra quest’ultimo e Inzaghi sono comunque ottimi, ma la sua posizione a Torino resta a rischio e non solo per la vicenda Perugia.