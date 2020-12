Olivier Giroud è uno degli attaccanti accostati all’Inter per il prossimo calciomercato. Nel futuro del francese, però, dovrebbe esserci ancora il Chelsea

Olivier Giroud non si muoverà da Londra. Il nome dell’attaccante francese è ormai da più di un anno che viene accostato alla Serie A. A gennaio scorso fu la Lazio a muoversi concretamente per portarlo nella Capitale ma senza successo. Non passano sessioni di calciomercato in cui il giocatore non sia un’idea per l’Inter di Antonio Conte. Anche adesso il tecnico dei nerazzurri è alla ricerca di un vice Lukaku e Giroud, insieme a Milik, è in cima alla lista della spesa.

Serie A, niente Italia per Giroud

Il nazionale francese, in questi ultimi giorni, è stato accostato anche a Milan e Juventus ma dall’Inghilterra non arrivano notizie confortanti: lo sbarco in Italia di Giroud dovrà essere ancora rimandato. Come riporta ‘The Telegraph’, infatti, il Chelsea è fiducioso in merito alla permanenza del suo attaccante. Un suo addio a gennaio è ritenuto davvero improbabile. L’avvio di stagione d’altronde non sembra spingere Giroud ad un addio. Dopo le panchine iniziali, soprattutto in Premier League, il classe 1986 ha trovato sempre più spazio al centro dell’attacco di Lampard, andando a segno per ben 8 volte, 5 in Champions League.