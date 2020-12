Primi contatti avviati tra Bologna e Parma per provare a portare Roberto Inglese alla corte di Sinisa Mihajlovic

Stagione fin qui ampiamente deludente per Roberto Inglese che ha collezionato solamente sette presenze e zero gol con la maglia del Parma in questo campionato. Un inizio col freno a mano tirato che potrebbe anche portare i ducali a fare valutazioni sul futuro del centravanti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ il Bologna starebbe puntando proprio Roberto Inglese per rinforzare la linea avanzata e sono già andati in scena i primi contatti per sondare la fattibilità dell’affare in quanto l’attaccante italiano. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro dopo il suo arrivo dal Napoli e i felsinei dovranno sondare anche la volontà dello stesso calciatore.