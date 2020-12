E’ finita 2-2 la partita tra Genoa e Milan: decisivo nel finale il gol di Kalulu per evitare la sconfitta ai ragazzi di Pioli

Secondo pareggio consecutivo per 2-2 per il Milan, stavolta contro il Genoa. I rossoneri erano andati in svantaggio visto il gol dell’ex Destro al 47′, ma dopo appena cinque minuti è stato Calabria a ristabilire la parità. Ottima prestazione per il centravanti dei rossoblu, coronata anche con il secondo gol su assist di Ghiglione.

A togliere le castagne dal fuoco per Pioli è stato il giovanissimo Kalulu: il classe ’00 ha infatti segnato la rete del definitivo 2-2 a pochi minuti dalla fine, anticipando Perin e Masiello. I rossoneri restano ancora imbattuti e al primo posto (ma con l’Inter a un punto), mentre per il Genoa sono undici le partite senza vittoria.

Milan 28 punti; Inter 27; Juventus 24; Napoli e Sassuolo 23; Roma* 21; Verona 19; Lazio e Atalanta* 18; Udinese* e Sampdoria 14; Cagliari e Bologna 13; Parma e Benevento 12; Spezia 11; Fiorentina 10; Genoa 7; Torino* e Crotone 6.

* una partita in meno