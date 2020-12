Inter-Napoli, la vittoria non basta a Conte: “Vergognoso”

La vittoria dell’Inter sul Napoli non basta a salvare Antonio Conte: pesanti critiche all’allenatore nerazzurro

L’Inter si aggiudica il big match contro il Napoli al termine di una partita molto equilibrata che i nerazzurri hanno fatto propria con il calcio di rigore realizzato da Lukaku. Un successo non meritato, come sottolineano molti tifosi nerazzurri sui social, prendendosela anche con Antonio Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’allenatore salentino è sotto accusa in particolare per il cambio difensivo, Hakimi-Lautaro Martinez nonostante la superiorità numerica e per l’incapacità di gestire la gara, con il Napoli che ha sfiorato in dieci in più occasioni il pareggio con Handanovic protagonista. I tifosi interisti non si sono trattenuti parlando di prestazione vergognosa e imbarazzante.

Ecco alcuni tweet dopo il match Inter-Napoli:

#InterNapoli aspetto la conferenza di #Conte che possa spiegare perché in superiorità numerica toglie un attaccante per un difensore! Vergognoso — annabottelli (@annabottelli) December 16, 2020

Mi tengo i tre punti, ma la prestazione è stata imbarazzante soprattutto in superiorità numerica per le scelte scellerate di un sopravvalutato del cazzo. #InterNapoli — Alby (@alby911) December 16, 2020

Una vergogna, Conte una vergogna #InterNapoli — alex (@_alex91_) December 16, 2020