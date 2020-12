L’Inter potrebbe decidere di puntare su Wijnaldum, che va in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Liverpool vuole cautelarsi con l’acquisto di Renato Sanches

I centrocampisti saranno certamente i protagonisti del prossimo calciomercato invernale. Tra le squadre interessate all’acquisto di un nuovo mediano c’è certamente l’Inter, che a gennaio sarà chiamata a piazzare sia Eriksen che Nainggolan. Per il belga la strada più percorribile resta quella che porta nuovamente in Sardegna; per il danese, invece, potrebbe esserci un ritorno in Premier League, anche se non si può sottovalutare la pista che lo porta sotto la Torre Eiffel, al Psg.

L’Inter per rafforzare il proprio centrocampo sta pensando a Rodrigo de Paul, sempre più protagonista con la maglia dell’Udinese. Come raccontato, però, strappare l’argentino ai friulani non è per nulla facile: il prezzo di acquisto – di 35 milioni di euro – infatti, non è calato. I nerazzurri dunque guardano alle opportunità, che potrebbero presentarsi. Una di questa è rappresentata certamente da Wijnaldum. Il calciatore olandese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e a gennaio potrebbe andar via a prezzo di saldo. Ha una valutazione di 40 milioni di euro ma potrebbe lasciare il Liverpool per meno della metà – circa 15-20 milioni – vista la situazione contrattuale. Per il calciatore, invece, servirebbe un contratto da 5-6 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Renato Sanches libera Wijnaldum

Wijnaldum è certamente un’idea che potrebbe davvero stuzzicare la dirigenza nerazzurra, sempre molto attenta al mercato della Premier League. Attenzione ovviamente alla concorrenza, rappresentata dal Barcellona di Koeman intenzionato a puntare sul connazionale.

Il Liverpool sembra davvero rassegnato a perdere Wijnaldum tanto che – stando a quanto riporta in Francia ‘Le10Sport’ – si sta guardando al sostituto, che potrebbe essere Renato Sanches del Lille.