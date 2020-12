Udinese-Crotone, paura de Paul: a terra dopo un colpo al ginocchio

Paura per Gotti e tutto l’Udinese: Rodrigo De Paul ha subito un colpo al ginocchio durante il primo tempo della gara con il Crotone

Ansia e paura alla fine del primo tempo di Udinese-Crotone: friulani con il fiato sospeso per Rodrigo De Paul che si è accasciato a terra al termine di un’azione toccandosi il ginocchio. Immediato l’intervento dello staff medico che ha prestato le cure del caso: l’argentino, uno dei trascinatori della squadra di Gotti in questa stagione, è uscito per qualche secondo dal terreno di gioco per poi rientrare e completare i secondi finali della prima frazione di gioco, pur se ancora dolorante. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Fortunatamente per de Paul non si è trattato di nulla di grave visto che il 10 bianconero è rientrato regolarmente in campo nella ripresa.