Davide Vagnati, dirigente del Torino, ha parlato di Giampaolo e del momento difficile del

Davide Vagnati difende Marco Giampaolo. Il direttore tecnico del Torino ha fatto il punto sul momento difficile della squadra: “Quando le cose vanno decisamente male rispetto a ciò che avevi previsto, bisogna prenderne atto. Seguendo il Toro tutti i giorni posso dire che abbiamo un grande allenatore e dobbiamo seguirlo. Chi purtroppo non ha voglia di seguirlo – spiega a ‘Tuttosport’ – deve avere la forza di dire che non se la sente. Chi entra in campo deve farlo con un atteggiamento differente da ciò che si è visto sinora. Sono ottimista e voglio che avvenga nel tempo più breve possibile”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Vagnati ha proseguito la sua disamina: “Ci sono tante situazioni per analizzare questo momento che non si può etichettare negativo, ma decisamente negativo. Nemmeno la persona più pessimista al mondo avrebbe potuto ipotizzare una situazione come quella che in questo momento ci vede protagonisti. In questi momenti bisogna essere molto pratici e pragmatici”.