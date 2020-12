Barcellona, addio Messi: la smentita del padre sui rumours

Proseguono le discussioni sul futuro di Lionel Messi, le ultime voci su trattative per l’addio al Barcellona vengono smentite dal padre

Stagione complicata per il Barcellona e per Lionel Messi, grossi stravolgimenti societari nel club blaugrana e la squadra ne sta risentendo. Anche per le speculazioni sul futuro del fuoriclasse argentino, rimasto dopo una estate turbolenta e ancora in bilico, visto il contratto in scadenza a fine stagione. Il destino del numero 10 blaugrana è ancora in dubbio, ma almeno per ora l’addio non si concretizzerà.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, suggestione Messi | Le reazioni sui social

Nelle ultime ore, la trasmissione iberica ‘El Chiringuito’ aveva riferito di contatti per un possibile trasferimento al Psg, con il padre, Jorge Messi, convocato la scorsa settimana nel consolato qatariota di Barcellona. A mezzo social è arrivata però la smentita dell’uomo, che in una storia su Instagram ha commentato: “Falso, è un’altra invenzione. Sono tornato in Argentina già da settembre”.