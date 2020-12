Calciomercato Napoli, suggestione Messi | Le reazioni sui social

Le parole di Kevin Prince Boateng hanno acceso gli animi dei tifosi del Napoli sulla suggestione Lionel Messi

Ha fatto parecchio discutere l’annuncio di Kevin Prince Boateng, che vorrebbe vedere Lionel Messi al Napoli in onore di Diego Armando Maradona. Lo ha raccontato il centrocampista del Monza ai microfoni di ‘ESPN’, spiegando che ‘La Pulce‘ dovrebbe disinteressarsi dei soldi. L’argentino ripercorrerebbe le orme del Pibe de Oro.

Napoli, le reazioni social sulla suggestione Messi

Aurelio De Laurentiis in passato è stato anche in trattativa per acquistare Cristiano Ronaldo, prima che andasse alla Juventus. L’arrivo del portoghese poi sarebbe sfumato per diversi motivi, tra cui quello degli eccessivi costi dell’operazione. Messi andrà in scadenza nell’estate del 2021 e qualora decidesse clamorosamente di seguire il consiglio di Boateng, il Napoli abbatterebbe completamente i costi del cartellino. Il club partenopeo, comunque, dovrebbe trovare l’accordo per l’ingaggio. Ma rimettere in gioco ‘la 10’ di Maradona per Messi è una suggestione che ha anche fatto discutere molto sui social.

Bellissimo ma nel football di oggi queste storie qui non esistono più …… — Nunzio Simonetti (@NunzioSimonetti) December 11, 2020

Utopia pura ma è bello sognare — Antonio Trigidia (@AntonioTrigidia) December 11, 2020

#Boateng “suggerisce” a #Messi, in scadenza col #Barcelona, di andare al #Napoli. Suggestione affascinante, non c’è che dire. Se la Pulce volesse, la numero 5 non gliela toglie nessuno. — Antonio Lucignano (@antlucig) December 11, 2020