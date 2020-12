Sorteggi Champions, male Juventus e Lazio | Malissimo Gasperini

Tutto pronto per i sorteggi della Champions League: guida e possibili avversarie di Juventus, Lazio e Atalanta agli ottavi

Oggi alle ore 12 a Nyon, presso la Casa del Calcio Europea, andranno in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2020/21. Le sedici squadre che si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta della competizione verranno inserite in due urne: una con le prime otto classificate nei gironi, l’altra con le otto seconde. L’unico paletto previsto dal sorteggio di Nyon è che non si potranno incontrare due squadre della stessa nazione. Le gare di andata si giocheranno il 17, 23 e 24 febbraio 2020, mentre il ritorno è in programma il 9, 10, 16 e 17 marzo. L’Italia avrà tre squadre che prenderanno parte al sorteggio: la Juventus, che sarà in prima fascia avendo vinto il suo girone, mentre Lazio e Atalanta saranno in seconda fascia.

Champions League, fasce e simulazione sorteggio: Juventus sfortunata, disastro Lazio e Atalanta

Le urne saranno così composte:

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, PSG, Juventus

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Borussia Moenchengladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, Lipsia

Dalla simulazione effettuata da Calciomercato.it, la Juventus dopo due anni ha ritrovato l’Atletico Madrid agli ottavi di finale: ci sarebbe un rematch, quindi, fra Cristiano Ronaldo e Simeone. Molto sfortunata anche l’Atalanta nella nostra simulazione, che dovrebbe vedersela con i campioni in carica: per i bergamaschi ci sarebbe il Bayern Monaco agli ottavi. Infine, non va molto meglio alla Lazio che trova l’altra finalista della scorsa edizione: per i biancocelesti l’urna ha riservato il PSG.