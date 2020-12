Stefano Pioli ha ricevuto il premio di allenatore dell’anno e ha parlato di scudetto e obiettivi stagionali

Stefano Pioli è stato nominato all’allenatore dell’anno ai Gazzetta Sports Awards 2020 in corso questa sera. Un riconoscimento per l’allenatore del Milan che lo scorso anno portò i rossoneri in Europa League e in questa stagione è in testa al campionato. La squadra culla il sogno Scudetto e Ibrahimovic non fa nulla per nasconderlo, mentre il tecnico – intervenuto alla cerimonia dei Gazzetta Sports Awards – ha abbassato le ambizioni: “Ibrahimovic fa bene a credere allo scudetto, ma il nostro obiettivo è ritornare un Champions. Il nostro percorso è iniziato a gennaio con gli arrivi di Ibra, Kjaer, Saelemaekers“. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il difensore è una necessità: scelta fatta!

Pioli ha anche parlato delle qualità della sua squadra: “Il Milan ha voglia di fare le partite, vogliamo un calcio offensivo. Ci sono tanti giovani ma abbiamo trovato il giusto equilibrio”.