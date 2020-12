Calciomercato, vertice in corso | Conte o Allegri: si decide

Bomba dall’Inghilterra in ottica calciomercato Inter. Meeting per la panchina: in corsa ci sono Conte e Allegri

Tre sconfitte consecutive. Cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione e dieci di ritardo dal quarto posto. La prima parte di stagione dell’Arsenal, a parte i risultati in Europa League favoriti da un girone molto semplice, è stata davvero fallimentare. Come sempre capita in questi casi, sul banco degli imputati è finito in primo luogo il manager Mikel Arteta, che dagli ultimi rumors avrebbe contro anche parte dello spogliatoio dei ‘Gunners’. La dirigenza del club londinese, stando a quanto riportato dal portale inglese ‘football.london’, si sarebbe riunito per decidere il suo futuro.

Calciomercato Inter, Conte torna in Premier? Duello con Allegri

Secondo quanto si legge sul sito ‘caughtoffside.com’, il preferito dall’ambiente Arsenal in caso di esonero sarebbe Massimiliano Allegri. Libero da oltre un anno dopo l’esperienza alla Juventus, il tecnico livornese è appetito da molti top club e potrebbe aspettare una chiamata più importante rispetto a quella dei ‘Gunners’. Ma in corsa ci sarebbe anche Antonio Conte. Dopo l’eliminazione dalla Champions, la sua permanenza all’Inter è stata messa in dubbio. Peraltro di recente l’allenatore salentino ha palesato la voglia di tornare in Premier League. Difficile, tuttavia, pensare ad un addio ai nerazzurri a stagione in corso.