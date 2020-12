Calciomercato Inter, sondaggio per Cragno | Rivelazione dell’agente

L’agente di Cragno, fra i migliori in campo contro l’Inter ha rivelato: “Alessio sta dimostrando di essere pronto per una big”

Nell’ultimo turno di Serie A l’Inter ha trovato una vittoria sofferta sul campo del Cagliari, con i padroni di casa che sono stati in vantaggio per 77′. A dare la svolta al match, peraltro, è stato proprio Nicolò Barella, il grande ex molto atteso in Sardegna. Il migliore in campo nella compagine di Di Francesco, invece, è stato senza dubbio Alessio Cragno. Il portiere classe ’94 è stato letteralmente insuperabile, evitando la rete dei nerazzurri per quasi tutta la partita.

Proprio il portiere del Cagliari è protagonista di molte voci di mercato ed il suo agente, Graziano Battistini, ha parlato ai microfoni di ‘Centotrentuno.com’: “Fa piacere che ci sia questo interesse mediatico ed è normale, perché Alessio perché sta dimostrando di essere pronto per una big. Ma servirà comunque un’offerta irrinunciabile. Per il momento, però, non c’è stato nessun contatto”. Uno dei club a cui viene accostato Cragno, poi, è proprio l’Inter. “Ho letto di un sondaggio dell’Inter già a gennaio. Ma non avrebbe senso per una squadra che non ha più neanche le coppe. Poi a fine stagione si vedrà, lui sta benissimo a Cagliari”.