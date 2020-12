Calciomercato Juventus, Cuadrado vacilla | Offerta monstre

Uno dei ‘segreti’ della Juventus di Pirlo è certamente Cuadrado: dalla Spagna rivelano che il colombiano avrebbe in mano un’offerta monstre

La stagione di esordio di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera è iniziata con qualche difficoltà e tante insicurezze. Fra le poche certezze che sono state chiare fin dal primo istante c’è sicuramente Juan Cuadrado. Il colombiano è diventato immediatamente uno dei capisaldi dell’undici messo in campo dal tecnico bresciano e si sta rendendo protagonista di una stagione impressionante a livello statistico. Quest’anno, infatti, sono già 8 gli assist forniti di Cuadrado, anche se rappresentano solo una piccola parte dell’apporto che il numero ’16’ sta dando ai campioni d’Italia. Dalla Spagna, però, arrivano delle notizie che preoccupano la Juventus: l’ex Chelsea e Fiorentina, infatti, starebbe pensando di partire nel mercato di gennaio per via di una maxi offerta.

Calciomercato Juventus, Cuadrado valuta l’addio | Triennale da 36 milioni

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Juan Cuadrado starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Il colombiano, infatti, avrebbe fra le mani un’offerta da 12 milioni annui per tre stagioni da parte del Guangzhou Evergrande. Cuadrado ha sempre mostrato grande attaccamento per la maglia bianconera e anche quest’anno sta riuscendo a ricoprire un ruolo da protagonista sotto la Mole. Nonostante questo, però, l’offerta cinese potrebbe essere talmente alta e consistente da farlo vacillare. La Juventus, in ogni caso, non vorrebbe perdere il colombiano e sarebbe disposta anche ad un ulteriore adeguamento dell’ingaggio pur di trattenerlo agli ordini di Pirlo.