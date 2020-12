Maldini svela un clamoroso aneddoto su Pirlo | Il retroscena

Paolo Maldini ha svelato un clamoroso retroscena su Andrea Pirlo pochi minuti di fa. Ecco di cosa si tratta e il siparietto tra i due

Paolo Maldini e Andrea Pirlo si sono appena incrociati ai microfoni di ‘SkySport’. Il dirigente rossonero ha sorriso al tecnico bianconero dicendogli: “Ricordati la nostra telefonata di quest’estate”. Entrambi hanno capito a cosa si riferisse, senza svelarlo inizialmente ai giornalisti in studio. Poi il dirigente rossonero ha detto: “Quest’estate l’ho sentito per complimentarmi con lui per l’Under 23 della Juve. Scherzando gli ho detto: ‘Ma non è che vai lì per la prima squadra?’. Lui mi ha risposto: “Come fai a saperlo”. Sono stato uno dei primi a saperlo.

Maldini e il siparietto su Pirlo: il dirigente sgancia la bomba

Il dirigente rossonero rivela inoltre un’altra bomba riguardante il suo passato. Sorridente svela, infatti, come quest’estate fosse, in realtà, lontano dai colori rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Quest’estate non sapevo neanche se sarei rimasto”. E i tifosi del Milan saranno decisamente contenti di come sono andate le cose, visto gli ottimi risultati attuali in casa rossonera per quest’inizio di stagione.