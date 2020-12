DIRETTA Serie A, Bologna-Roma 1-5 | Sigillo di Mkhitaryan! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Fonseca in tempo reale

La Roma fa visita al Bologna in una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo i passi falsi in Europa League e contro Napoli e Sassuolo, i giallorossi di Fonseca vogliono tornare al successo per restare agganciati al treno Champions. I rossoblu di Mihajlovic, invece, vanno a caccia di un risultato positivo per tenere distante la zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la gara della ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

Le Formazioni ufficiali di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Palacio; Barrow. All.: Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

CLASSIFICA: