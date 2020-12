DIRETTA Serie A, Atalanta-Fiorentina | Formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Gewiss Arena’ tra le squadre di Gasperini e Prandelli in tempo reale

L’Atalanta e la Fiorentina si affrontano in una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Gasperini, galvanizzata dalla vittoria in Champions, hanno bisogno di tornare ad un successo che in Italia manca da ottobre per non rischiare di allontanarsi troppo dal quarto posto. Dall’altro i viola dell’ex Prandelli sognano il colpaccio per non doversi trovare invischiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Gewiss Arena’ in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, de Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric, Vlahovic, Lirola. All.: Prandelli

CLASSIFICA: