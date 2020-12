Un amore mai definitivamente sbocciato rischia di finire del tutto dopo le ultime frizioni, Inter e Juventus sono vigili

Ieri è andato in scena il derby di Madrid tra Real e Atletico, finito 2-0 per i Blancos. Una batosta per la squadra di Simeone perché in questo modo perdono una grande occasione per una piccola fuga in testa alla classifica. Invece i Colchoneros vedono ridursi il vantaggio sulle inseguitrici e, come se non bastasse, devono fare i conti con lo sfogo di Joao Felix. Sostituito intorno all’ora di gioco, il portoghese non ha nascosto la sua delusione lanciando a terra i guanti e scatenandosi con il lancio di alcuni oggetti. Una rabbia che testimonia un rapporto mai sbocciato con Simeone e che fa drizzare le antenne di Inter e Juventus.

Entrambe le big di Serie A, infatti, sono due grandi estimatori del talento portoghese pagato 120 milioni dall’Atletico Madrid. Il classe ’99 è da molti ritenuto l’erede di Cristiano Ronaldo, con cui condivide ovviamente la nazionale portoghese e l’agente Jorge Mendes. Ad ora ha fatto vedere solo sprazzi di grande classe, ma con poca continuità per un rapporto mai decollato con il Cholo. Sia Inter che Juventus non potrebbero chiaramente permettersi l’esborso da 120 milioni che chiederebbe l’Atletico, ma sul tavolo potrebbero andare due pedine molto gradite a Simeone. I nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Lautaro Martinez, i bianconeri quela Paulo Dybala. I due argentini avrebbero una valutazione non lontanissima da quella del portoghese.