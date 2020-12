Funerali Paolo Rossi, l’ultimo saluto a Pablito – FOTO

Oggi a Vicenza i funerali di Paolo Rossi, presenti i suoi ex compagni campioni del mondo nel 1982 e non solo

Vicenza abbraccia Paolo Rossi. Dopo l’allestimento della camera ardente ieri allo stadio Menti, stamattina si sono svolti i funerali del campione del mondo nel 1982. Pablito è stato abbracciato dal popolo vicentino, ma non solo. Tutt’Italia si è simbolicamente stretta accanto alla famiglia di colui che, per generazioni di italiani è stato un vero e proprio idolo sportivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

A portare la bara all’interno del Duomo di Vicenza, ci hanno pensato i suoi compagni di quella mitica nazionale del 1982. Giancarlo Antognoni, Marco Tardelli, Antonio Cabrini. Presenti anche Daniele Massaro, Franco Baresi e Giuseppe Bergomi, che di quella squadra erano i componenti più giovani. Ma alla funzione erano presenti anche giocatori in passato compagni di squadra di Pablito, come Paolo Maldini e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Sopra la bara una maglia azzurra, con il suo numero 20.