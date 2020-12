Hauge sempre più protagonista nel Milan e i rossoneri provano a pescare ancora in Europa League: occhi sull’attaccante

Il blitz estivo improvviso per Jens Petter Hauge ha avuto successo. Il giovane talento norvegese si è ambientato subito al Milan e sta facendo vedere tutta la sua qualità. Ancora a segno ieri in Europa League, il 21enne rappresenta la dimostrazione di come lavorando con lungimiranza si possano scovare talenti a prezzi convenienti. Una linea che il Milan intende proseguire, provando a cercare nuovi calciatori in Europa League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Qui nell’ultimo turno si è messo in mostra Dejan Joveljic, attaccante serbo del Wolfsberger: suo il gol che ha permesso agli austriaci di passare il turno ai danni del Feyenoord. Ventuno anni, già sei reti in stagione, è di proprietà dell’Eintracht Francoforte che lo ha scelto per sostituire Jovic, anche lui da tempo accostato ai rossoneri. Magari Maldini e Massara butteranno più di uno sguardo ai prossimi match del club austriaco per capire se il colpo Hauge può essere bissato proprio con Joveljic.