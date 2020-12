Calciomercato, Messi al Napoli: Boateng ‘riscrive’ la storia

Kevin-Prince Boateng stuzzica la fantasia dei tifosi e parla di Lionel Messi, di Napoli e di Diego Armando Maradona

Kevin-Prince Boateng lancia Messi in orbita Napoli. L’attaccante del Monza, ex Milan e Barcellona, dà il suo consiglio al fuoriclasse argentino: giocare nello stadio che fu di Maradona ed è ora intitolato al Pibe de Oro. “Sarebbe fantastico se chiamasse il Napoli e dicesse: ‘Vengo – ha raccontato a ‘ESPN’ l’ex rossonero -. Mi piacerebbe onorare la numero 10 di Maradona e venire a giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi e a niente: solo cuore'”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Boateng continua nel racconto della sua suggestione: “Messi al Napoli sarebbe un film: dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente sarebbe troppo felice”. L’attaccante del Monza continua: “Che storia sarebbe se Messi andasse al Napoli: un messaggio per tutti, non soltanto per il mondo del calcio. Vorrei essere Messi soltanto per chiamare il presidente del Napoli e dirgli che andrò lì a giocare”.