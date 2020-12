Tra i migliori del Napoli di questa prima fase di stagione c’è sicuramente Hirving Lozano che avrebbe attirato le mire del Manchester United

Sei gol tra coppa e campionato in questo primo scorcio di campionato per Hirving Lozano che si sta rivelando una vera e propria arma in più per Gennaro Gattuso. Il Napoli infatti si sta godendo con un anno di ritardo le qualità dell’estero messicano che con il suo exploit potrebbe anche tornare al centro di alcune voci di mercato come rimbalza dalla Spagna. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

In merito al messicano secondo quanto sottolineato dal portale ‘Todofichajes.com’ il Manchester United vorrebbe andare alla carica proprio per l’attaccante azzurro. Lozano sarebbe anche potuto partire per la Premier la scorsa estate ma Gattuso ha deciso di puntare forte su di lui per una seconda chance che il ragazzo sta sfruttando al meglio delle proprie potenzialità. Stando al portale iberico però se dovesse arrivare un’offerta molto importante il Napoli potrebbe anche valutare il da farsi.