Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Rugani

Daniele Rugani è in prestito al Rennes ma non sta giocando molto: per il difensore di proprietà della Juventus un ritorno di fiamma

Due sole apparizioni in stagione poi un problema fisico che lo ha messo fuori causa. Per Daniele Rugani il trasferimento al Rennes non si è rivelato fortunato. Il difensore, di proprietà della Juventus, ha disputato soltanto le prime due gare stagioni (1 in Ligue 1 e 1 in Champions League) poi più niente. Allora si parla di un possibile nuovo trasferimento nel mercato di gennaio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione centrocampo | Doppio colpo per Pirlo

Secondo ‘superdeporte.com’, infatti, il Valencia è tornato a pensare a lui per la prossima finestra di trasferimento. Il 26enne arriverebbe in prestito fino al termine della stagione: non c’è soltanto Rugani però nel mirino della squadra spagnola che per rinforzare la difesa pensa anche a Diogo Leite che con il Porto non sta trovando tanto spazio. Da questi due nomi potrebbe uscire il nuovo difensore del Valencia.