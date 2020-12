La Juventus è pronta a cambiar volto al centrocampo con l’innesto di due top player, Pogba e Kroos

Sono lontani gli anni in cui la Juventus poteva contare su un centrocampo di veri campioni, come Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio. Il vero tallone d’achille dei bianconeri, oggi, sembra essere proprio la mediana e ben presto Paratici correrà ai ripari per cercare di migliorare la qualità della zona nevralgica del campo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Negli ultimi giorni, dopo le parole chiare di Mino Raiola, il nome di Paul Pogba è tornato prepotentemente in cima alla lista. Il sogno di Pirlo è riuscire avere il francese già durante il calciomercato di gennaio ma bisognerà battere la concorrenza di Psg e soprattutto Real Madrid. La volontà di Pogba ovviamente sarà determinante così come gli ottimi rapporti tra i bianconeri e Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, Kroos dopo Pogba

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, Cavani ‘incastra’ tutti

La ristrutturazione del centrocampo, però, non dovrebbe fermarsi al francese e in estate si lavorerà ad un altro grande colpo. Attenzione ai possibili intrecci proprio con i blancos. Il Real in estate andrà all’assalto di Camavinga, obiettivo numero uno, e per strapparlo al Rennes dovrà presentarsi con un’offerta di almeno di 50 milioni di euro. Colpo che il club spagnolo potrebbe finanziare con la cessione di Kroos. L’avventura del tedesco sembra davvero arrivata al capolinea e la Juventus potrebbe rappresentare la giusta destinazione. Servono circa 40 milioni di euro e l’affare potrebbe essere favorito anche dallo sponsor, l’Adidas. Sponsor sia del tedesco che dei bianconeri. Ritrovare Cristiano Ronaldo, poi, sarebbe certamente un fattore in più che non può che aiutare il trasferimento.