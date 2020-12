La Juventus potrebbe pensare di premiare il fedelissimo di Andrea Pirlo con il rinnovo di contratto. Di seguito le ultime novità

La Juventus sembra aver trovato la giusta quadratura con le vittorie roboanti e fondamentali contro il Torino nel derby e in Champions League contro il Barcellona. I bianconeri possono beneficiare di un Juan Cuadrado in grandissima forma in questa fase della stagione. Il laterale ha scalato tutte le gerarchie diventando un elemento fondamentale per Andrea Pirlo. Di seguito le ultime novità sul suo futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Alaba nel mirino: richiesta monstre

Calciomercato Juventus, si pensa al rinnovo di Cuadrado. Pirlo approva

Le ottime prestazioni, caratterizzate anche da diversi assist, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, stanno riportando l’attenzione sul rinnovo di contratto di Cuadrado. L’attuale legame con la Juventus scade il 30 giugno 2022. L’ulteriore qualità e il nuovo livello dimostrati agli ordini di Andrea Pirlo potrebbero portare il club bianconero a prolungare il contratto con il colombiano, anche se attualmente non ci sono ancora accelerazioni improvvise su questo fronte. Se ne riparlerà nei prossimi mesi, con la certezza del valore del calciatore nelle gerarchie del tecnico bianconero.