Calciomercato Juventus, Alaba nel mirino: richiesta monstre

David Alaba è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco: anche la Juventus sulle sue tracce ma la richiesta è monstre

David Alaba potrebbe essere il prezzo pregiato del prossimo calciomercato estivo. In scadenza di contratto con il Bayern Monaco, il difensore austriaco ha finora rifiutato qualsiasi offerta per prolungare la sua esperienza in Baviera e un addio è, al momento, probabile. Lo ha ammesso anche Rummenigge e le pretendenti non mancano: dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, passando anche per la Juventus e la new entry Chelsea. Proprio i bianconeri sono attenti alla situazione del calciatore e vorrebbero approfittare per un colpo a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per loro, come per le altre pretendenti, c’è però da fare i conti con la richiesta monstre che l’agente starebbe presentando a tutte le società che chiedono informazioni. Secondo quanto riferisce ‘OkDiario’, Alaba vorrebbe un ingaggio da venti milioni di euro. Una cifra che potrebbe spaventare la Juventus, come tutti club interessati al difensore austriaco.