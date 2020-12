Addio a Paolo Rossi, dal calcio alla politica: l’ultimo saluto sui social

L’ennesimo lutto ha colpito il mondo del calcio che saluta il grande Paolo Rossi, eroe del Mondiale 1982 vinto dall’Italia. L’omaggio social

Il mondo del calcio piange ancora per un grande eroe del passato. È scomparso a 64 anni Paolo Rossi, storico campione del mondo con l'Italia nel 1982 ed idolo di una nazione calcistica intera. Nella notte ne ha dato la notizia la moglie Federica Cappelletti postando una foto insieme con un eloquente "Per sempre".

Un lutto che scuote dalle fondamenta il mondo del calcio italiano e che ha inevitabilmente suscitato forti reazioni social. Non sono mancati infatti messaggi di cordoglio, amore e stima nei confronti del grande campione purtroppo scomparso: da figure del calcio ad altre del giornalismo fino anche a quelle della politica.

Riposa in pace, Paolo Rossi. pic.twitter.com/Xd1BX2HwHx — La UEFA (@UEFAcom_it) December 10, 2020

La voce di #EnricoAmeri nell’indimenticabile radiocronaca che fece da sottofondo alla vittoria degli #Azzurri ai #Mondiali’82 in Spagna. #PaoloRossi segnò il primo goal. pic.twitter.com/HdtUM8fGbW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 10, 2020

Il nostro e solo nostro, Paolo Rossi…ha fatto sognare tutti noi italiani, lasciandoci ricordi che rimaranno per sempre. Grazie Pablito 🙏🏼 — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) December 10, 2020

🇮🇹 Grazie di tutto Pablito. pic.twitter.com/kfn814Pk5c — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 10, 2020

Nella nostra storia, nella storia di tutti gli italiani, nella storia del calcio Mundial. Ciao Pablito!#HVFC #Rossi pic.twitter.com/sC4sxp4wMf — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 10, 2020

🙏 La #SSLazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi e si unisce al dolore della famiglia pic.twitter.com/rbYadY94qb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 10, 2020

Che bella stagione ci ha fatto vivere! Addio #PaoloRossi pic.twitter.com/nkE45RRGsY — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) December 10, 2020

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982. pic.twitter.com/nNK7LXmP0g — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020

Vogliamo ricordarti così, simbolo di un’Italia unita e Campione del Mondo. Ciao Paolo 🙏🏻😢 pic.twitter.com/w4g1Y0Rm1u — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 10, 2020

Tutta la Fiorentina piange l’eroe del Mundial ’82 Paolo Rossi.

Toscano, nato a Prato, indimenticabile protagonista nella nazionale di Bearzot della Coppa del Mondo vinta in Spagna. pic.twitter.com/gs9fMZwP5Y — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 10, 2020

Riposa in pace grande campione e sopratutto amico . Ciao Pablito pic.twitter.com/do88sO61oL — diamanti alino (@alinodiamanti23) December 10, 2020

A volte semplicemente non esistono parole per esprimere il dolore che tutti noi stiamo provando. Ciao Paolo pic.twitter.com/gVGBUO4Qen — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) December 10, 2020

Ci hai fatto gioire come poche altre volte, ci hai fatto abbracciare tutti insieme. Una coppa dorata tra i tuoi regali più belli. Grazie di tutto #Pablito #Rossi. Riposa in pace, Campione. pic.twitter.com/IX2UNfk3TW — Lega B (@Lega_B) December 10, 2020

Ciao Paolo… I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) December 10, 2020