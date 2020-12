Un calciatore si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto con la maglia del Torino, ma occhio al calciomercato. Il suo contratto è in scadenza a giugno: ecco i possibili scenari

Il Torino sta migliorando il livello delle sue prestazioni nelle ultime partite, ma la classifica ancora piange e presenta solo 6 punti. Il club granata occupa ancora il terz’ultimo posto in graduatoria che non lascia per nulla tranquilli società e tifosi. Marco Giampaolo sta adottando un 3-5-2 più abbottonato e quindi la figura di Nicolas Nkoulou sta tornando fortemente in auge.

Calciomercato Torino, Nkoulou al bivio: titolare, ma in scadenza

Come riporta ‘Tuttosport’, la situazione del calciatore sembra paradossale. E’ in scadenza a giugno 2021 e la firma sul rinnovo di contratto non è affatto scontata. Il centrale potrebbe firmare a partire da febbraio per un nuovo club a parametro zero, eppure si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere di Giampaolo. Urbano Cairo tesse continuamente le lodi del suo procuratore, vedremo se basterà a evitare l’addio a zero. L’insofferenza dimostrata in passato dal calciatore e la possibilità di iniziare una nuova avventura di livello non giocano a favore del Torino. E febbraio è sempre più vicino.