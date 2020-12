Torino, contestazione dei tifosi al Filadelfia | Confronto con la squadra!

I tifosi del Torino contestano la squadra granata al Filadelfia: confronto anche con Belotti e compagni

Solo sei punti in dieci giornate e in piena zona retrocessione. È iniziata nel peggiore dei modi la stagione del nuovo Torino di Giampaolo. Una situazione che non fa di certo contenti i tifosi granata, soprattutto dopo la sconfitta in rimonta subita nel derby contro la Juventus. Come riportato da ‘Tuttosport’, nel pomeriggio circa 300 tifosi si sono radunati davanti al Filadelfia per esprimere tutta la loro rabbia nei confronti della squadra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una dura contestazione con nel mirino anche il presidente Cairo. Invitati ad uscire, Belotti e compagni hanno poi avuto un confronto con i supporter radunati di fronte ai cancelli. Giampaolo è ora chiamato a dare una svolta decisa alla stagione: la pazienza dei tifosi – e prossimamente quella di Cairo – non è di certo infinita.