Caos in casa Inter, dopo l’eliminazione dalle competizioni europee, ora arriva la confessione: “Marotta è pentito di aver presto Conte”

L’eliminazione della Champions League, ed il mancato accesso all’Europa League, rischiano di lasciare strascichi importanti in casa Inter. Il giornalista Ilario Di Giovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha rivelato: “Marotta è ufficialmente pentito di aver preso Conte. Il tecnico ha comunque il suo appeal in società, però devono scegliere fra Conte e Marotta per il futuro”. La convivenza fra i due, con un rapporto iniziato alla Juventus, sembra essere divenuta insostenibile. La società meneghina, ora, dovrà prendere una decisione definitiva che cambierà le sorti del club anche sul mercato.

Calciomercato Inter, futuro incerto fra Conte e Marotta

All’Inter potrebbe esserci un ribaltone in vista e gli scenari sembrano essere fondamentalmente due: addio di Conte o addio di Marotta. È sempre più difficile pensare ad una convivenza che non sia forzata fra i due. Per questo i nerazzurri starebbero già pensando a diverse soluzioni per sostituire il tecnico salentino: in caso di separazione immediata potrebbero tornare in corsa profili come Allegri o Spalletti, mentre per il futuro circola il nome di Inzaghi. Insomma, la partita di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe essere stato l’inizio della fine per l’avventura di Conte in nerazzurro.