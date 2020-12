Sparta Praga-Milan, i convocati di Pioli: cinque assenti

Sparta Praga-Milan, Stefano Pioli lascia fuori dai convocati alcuni big oltre agli infortunati: ecco le scelte del tecnico

Il Milan in casa dello Sparta Praga per chiudere il girone di Europa League. Rossoneri già certi della qualificazione ai sedicesimi di finale, in teoria ancora in corsa per il primo posto (-1 in classifica dal Lille) ma le scelte di Pioli vanno verso un larghissimo turnover e il riposo di alcuni big in vista del campionato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Sparta Praga-Milan, Pioli: “Ecco come stanno Ibra e Bennacer. Leao ok, è convocato”

Ancora fuori gli infortunati Ibrahimovic e Kjaer, il tecnico lascia a casa anche Gianluigi Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu per scelta tecnica. Ecco l’elenco completo: A. Donnarumma, Moleri, Tatarusanu, Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Musacchio, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Mionic, Saelemaekers, Tonali, Colombo, Leao, Maldini, Rebic.