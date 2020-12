Inter-Shakhtar, Conte subito nel mirino: “Scelta sbagliata!”

Antonio Conte ha deciso di puntare su Barella, lasciando in panchina Eriksen per il match di Champions League contro lo Shakhtar

Antonio Conte subito nel mirino dei tifosi. I nerazzurri – attraverso i social – hanno contestato la scelta del tecnico dell’Inter di affidarsi a Barella dal primo minuto nel match decisivo di Champions League contro lo Shakhtar.

Il centrocampista italiano, come raccontato nelle scorse ore, non è in ottime condizioni e la paura di perderlo è davvero tanta. Sembrava poter essere l’occasione giusta per vedere dall’inizio Eriksen ma niente da fare.

Rischiamo Barella per il resto della stagione m l'importante è che non giochi #eriksen mi raccomando#CONTEOUT — gta (@gta1981) December 9, 2020

Il peggiore allenatore possibile ce lo abbiamo noi! — ruttolibero (@megliosenza1) December 9, 2020

Se si fa male barella picchio conte — emiliano velmishi (@emilianovelmis2) December 9, 2020