Sfida decisiva per l’Inter di Antonio Conte nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: avversario è lo Shakhtar

Con un orecchio teso a Madrid, per aggiornamenti sul risultato di Real-Borussia Mönchengladbach, l’Inter ospita, per la sesta e ultima giornata del gruppo B della Champions League, lo Shakhtar Donetsk. Tutto è ancora aperto in ottica qualificazione agli ottavi, con le quattro squadre del girone in ballo, anche se le speranze dei nerazzurri di Antonio Conte, ultimi in classifica con 5 punti, sono appese anche al risultato delle altre. Calciomercato.it vi offre la cronaca del decisivo match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SHAKHTAR

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Maycon, Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Taison, Marlos. All. Castro

CLASSIFICA GRUPPO B: Borussia Mönchengladbach 8 punti; Shakhtar Donetsk e Real Madrid 7; Inter 5