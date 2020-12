Ultima e decisiva partita della fase a gironi della Champions League tra l’Ajax e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Per la sesta, e ultima, giornata della fase a gironi della Champions League, l’Ajax ospita l’Atalanta. I ‘Lancieri’ di Erik ten Hag hanno bisogno della vittoria per poter passare il turno e superare in classifica gli avversari di giornata nel gruppo D. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, alle prese con qualche problema interno, possono contare sulla possibilità di giocare per due risultati su tre: anche con un pareggio, volerebbero agli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AJAX-ATALANTA

Ajax (4-3-3): Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic. All. Ten Hag

Atalanta (3-4-1-2) Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Gomez. All. Gasperini

CLASSIFICA GRUPPO D: Liverpool 12 punti; Atalanta 8; Ajax 7; Midtjylland 1