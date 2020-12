In scadenza di contratto a giugno 2021, Bruno Peres ha deciso di cambiare agente e potrebbe lavorare con Totti

Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Benfica per Bruno Peres. In scadenza di contratto a giugno 2021 con la Roma, l’esterno brasiliano piace anche in Russia e Turchia, ma la vera novità recente riguarda il suo agente. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, nelle scorse settimane si è consumata la separazione dal suo storico rappresentante e non è escluso che l’ex Torino possa essere coadiuvato dalla ‘CT10 Management’ di Francesco Totti per le prossime mosse di mercato.